Aydın'da KGYS'den 139 şahıs ikaz edilirken 10 kişiye işlem yapıldı

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 48 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan salgının önüne geçilmeye çalışılırken, Aydın genelindeki denetimler de aralıksız devam ediyor. Aydın Valiliği koordinasyonunda yürütülen denetimler kapsamında Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir haftada gerçekleştirilen KGYS çalışmaları kamuoyu ile paylaşıldı. KGYS kameralarından 7-13 Haziran tarihleri arasında kurallara uymadığı tespit edilen 139 kişi ikaz edilirken, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde de kural ihlali yapan 10 kişiye idari para cezası uygulandı.