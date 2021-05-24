Aydın'da KGYS'den 5 kişiye işlem yapıldı

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 45 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan salgının önüne geçilmeye çalışılırken, Aydın genelinde denetimler de aralıksız devam ediyor. Aydın Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalar son bir haftada gerçekleştirilen çalışmalar kamuoyu ile paylaşıldı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından 15-25 Mayıs tarihleri arasında kurallara uymadığı tespit edilen 162 kişi ikaz edilirken sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde de kural ihlali yapan 5 kişiye idari para cezası uygulandı.