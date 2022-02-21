Aydın'da KGYS'ye yakalanan 138 şahıs uyarıldı

Aydın Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında son bir haftalık denetim raporları kamuoyu ile paylaşıldı. Valilik tarafından yapılan paylaşımda Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından 14-20 Şubat 2022 tarihleri arasında kurallara uymadığı tespit edilen 138 kişi uyarıldı.

Konu ile ilgili Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada, " Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından, ilimiz farklı noktalarında Covid-19 tedbirleri kapsamında tespit edilen ihlal görüntüleri ile ilgili olarak sevk edilen ekipler tarafından toplam 138 şahıs ikaz edilmiştir " ifadelerine yer verildi.