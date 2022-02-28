İhlas Haber Ajansı

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Aydın'da KGYS'ye yakalanan 161 şahıs uyarıldı

Aydın genelinde aralıksız sürdürülen Korona virüs denetimleri kapsamında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) tarafından kurallara uymadığı tespit edilen 161 kişi uyarıldı.



Aydın Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında son bir haftalık denetim raporları kamuoyu ile paylaşıldı. Valilik tarafından yapılan paylaşımda Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından 21-27 Şubat 2022 tarihleri arasında kurallara uymadığı tespit edilen 161 kişi uyarıldı.



Konu ile ilgili Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından, ilimiz farklı noktalarında Covid-19 tedbirleri kapsamında tespit edilen ihlal görüntüleri ile ilgili olarak sevk edilen ekipler tarafından toplam 161 şahıs ikaz edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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