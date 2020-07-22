İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın'da kıraathaneye kumar baskını

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir kıraathaneye yapılan kumar baskınında iki adet kumar makinesi ele geçirildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kıraathaneye yapılan kumar baskınında iki adet kumar makinesi ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri ihbar üzerine, Zeybek Mahallesi'ndeki bir kıraathaneye operasyon düzenledi. Ekipler yaptıkları operasyonda kıraathanede iki adet kumar makinesi ele geçirdi. İşyeri sahibi C.Ö. hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.