Aydın'da kış meyve ve sebzeleri tezgahlarda yerini aldı

Havaların soğuması ile birlikte Aydın'da kışlık sebze ve meyveler, manav ve pazar tezgahlarında tezgahlarında boy göstermeye başladı. Kış aylarının vazgeçilmezi, lahana, karnabahar, dolmalık biber, turp, elma, muz, mandalina, ayva ve nar gibi ürünler tezgahları süslerken, Aydınlılar balık sezonu ile birlikte maydanoz, roka gibi yeşilliklere rağbet göstermeye başladı. Özellikle kış meyvelerinin satışlarında hareketlilik gözlemlenirken, elmanın kilosu 10-12 TL arasında değişiyor.

Aydın'da manavlık yapan Fedayi Öden; "Artık kış sebze ve meyveleri tezgahlarımıza gelmeye başladı. Domates, patates ve soğan şu anda en çok satılan ürünlerimiz arasında yere alıyor. Balık sezonunun hızlanmasıyla birlikte yeşilliklere olan talep de oldukça arttı. Ayrıca fiyatı da uygun olan yeşillikleri çok fazla satıyoruz. Ayva, elma, mandalina gibi ürünlerin satışları da şuan iyi durumda ve fiyatların böyle devam etmesini umuyoruz. En çok satılan ürünümüz şuanda domates olmakla birlikte fiyatı da 7 TL ile 13 TL arasında değişiklik gösteriyor. Elma 10-12 TL arası bir fiyata sahip ve gerçekten elmanın fiyatı çok uygun durumda, umarız bu fiyatları hep böyle devam eder. Ayvanın fiyatı 10-15 TL bandında ilerliyor. Mandalina çoğalmaya başladığı için fiyatı düşüşe geçti. Tahminimce 12-18 TL bandında olacak. Muz fiyatlarında bir düşüş var ve bu da satışların artmasını sağladı. Müşteriler ürünlerini yazdan dondurucularında sakladığı için pazar ve manavların satış oranlarında düşüş yaşanıyor” diye konuştu.