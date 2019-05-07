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Aydın'da kısa süreli dolu yağışı bekleniyor

Aydın’da gökgürültülü sağanak yağışların kısa süreli dolu yağışı ile birlikte etkili olması bekleniyor.

Aydın'da gökgürültülü sağanak yağışların kısa süreli dolu yağışı ile birlikte etkili olması bekleniyor.


Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerine kadar bölgemiz genelinde beklenen gökgürültülü sağanak yağışların Çanakkale, Balıkesir ve Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), İzmir ve Aydın çevrelerinde kısa süreli dolu yağışı ile birlikte olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

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