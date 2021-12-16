Aydın'da kişi başı günlük su miktarı 193 litre

Aydın'da son 1 yılda toplam 78 milyon metreküp su çekilirken, kişi başına çekilen günlük su miktarı ise 193 litre oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı Su ve Atıksu İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda 2020 yılında Aydın'da 2020 yılında belediyeler tarafından 78 milyon 950 bin metreküp su çekildi. Çekilen suyun 21 milyon 460 bin metreküpü kaynak, 6 milyon 843 bin metreküpü akarsu, 11 milyon 867 bin metreküpü baraj, 38 milyon 781 bin metreküpü kuyudan temin edildi. Aydın ilinde 2020 yılında kişi başı çekilen günlük ortalama su miktarı 193 litre oldu. Bu değer Türkiye geneli için 228 litre olarak gerçekleşti.

66 milyon metreküp su deşarj edildi

2020 yılında 66 milyon 16 bin metreküp atıksu deşarj edildi. Deşarj edilen atıksuyun 24 milyon 835 bin metreküpü denize, 27 milyon 292 bin metreküpü akarsuya, 730 bin metreküpü araziye, 13 milyon 159 bin metreküpü diğer ortamlara deşarj edildi.

Aydın ilinde 2020 yılında kişi başı deşarj edilen günlük ortalama atıksu miktarı 182 litre oldu. Bu değer Türkiye geneli için 189 litre olarak gerçekleşti.