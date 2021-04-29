18 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasına saatler kala, Aydın'da kısıtlama hareketliliği yaşandı.

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile birlikte yurt genelinde Ramazan Bayramı'nı da kapsayacak şekilde 3 hafta süreyle tam kapanma uygulanacak. Alınan kararlar kapsamında 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma öncesinde de Aydın'da hareketlilik yaşandı. Ramazan Bayramı'nı da kapsayan kısıtlamaya saatler kala, ev ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar ise market, kuruyemiş, tatlıcı gibi işletmelere akın etti.

Tam kapanma uygulanacağının duyurulmasının ardından Aydın genelinde birçok işletmede gün boyu yoğunluk yaşanırken, kısıtlama öncesi son günde ise beklenen yoğunluğun olmaması dikkat çekti.