Aydın'da kitap kurtları ödüllendirildi

Aydın'da Kütüphane Haftası kapsamında 2020 yılında en çok kitap okuyanlar ödüllendirildi.

Kütüphane Haftası kapsamında Aydın'da bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Aydın İl Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, halk kütüphanesinden en çok kitap alıp okuyanlara ödül verildi. Yetişkin kategorisinde Mesut Gümüş, genç kategorisinde Elif Nur Ateş ve çocuk kategorisinde Kerem Demir, ödüllerini Aydın İl Kültür Turizm Müdürü Umut Tuncer'in elinden aldı. Törenin ardından açıklamalarda bulunan İl Kültür Turizm Müdürü Umut Tuncer, kütüphaneni de Aydınlıların hizmetinde olduğunu ifade ederek kütüphane envanterine çoğu roman olmak üzere 5 bin yeni kitap eklendiğini belirtti.

“Aydınlılar okumayı seviyor”

Aydın halkının okumayı sevdiğini ifade eden Aydın İl Kültür Turizm Müdürü Umut Tuncer, “Pandemi, turizmde olduğu gibi kültürel alanda da etkisini gösterdi. 2019 yılında 250 bine yakın üyemize hizmet veren Aydın İl Kütüphanemiz 2020 yılında 100 bine yakın üyemize hizmet verdi ama 2021 yılı için daha da umutluyuz. Kütüphanemizin hem içeride hem de dışarıda hizmet vermesini sağlayacak çeşitli modülleri tasarladık. Örneğin kitap kapımda projesini uyguladık. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın telefonla ulaşabileceği ve kitapları kapıya götürüp tekrar kapıdan alabileceğimiz bir modeli uygulamaya koyduk. Aydın halkı okumayı seviyor, özellikle entelektüel birikim anlamında belki de Türkiye'nin önde gelen halklarından biri. Biz de kütüphanemizin hem envanterini hem de çeşitli destek uygulamalarla popülerliğini güncel tutacak uygulamaları gerçekleştiriyoruz” dedi.

“Özelliği olan bir kütüphane”

Kütüphanenin sürekli olarak güncellendiğini de ifade eden Tuncer; “Kütüphane müdürümüz İsmail Bey de ekibiyle birlikte çok başarılı işler ortaya koyarak bizleri gururlandırıyorlar. Bugün de toplam 5 bin civarında çoğunluğu roman olan yeni kitabımız kütüphane envanterine kavuşturduk. Bugünden itibaren Aydın halkının okuması için hizmete sunuldular. Biz en iyiyi üretmek noktasında durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz. Aydın İl Halk Kütüphanesi de bu kapsamda özelliği bulunan bir kütüphane. 1956 yılında kurulmuş ve o günden bu güne kadar çok güzel hizmetlerde bulundu. Bundan sonra da başarı ve güncellenen koleksiyonuyla halkın hizmetinde olmaya devam edecektir” dedi.

“Günde ortalama 70 kitap ödünç veriyoruz”

Pandemi sürecinde ziyaretçilerde azalma olduğunu ifade eden Aydın İl Halk Kütüphanesi Müdürü İsmail Akman, “Ziyaretçi sayılarımızda son dönemde artışlar yaşanmaya başlarken kitap okumayı özendirmek amacıyla tüm uygulamalarımızı da hayata geçirdik. Günlük kullanıcı sayımız 150 ile 250 arasında değişirken, günlük verilen ödünç kitap sayımız ise ortalama 70 kitap. Tabi ki bu pandemi süreci ile düşen rakamlarımız ama daha önceleri bu rakamların 3 kata kadar çıktığını gördük. İlerleyen süreçte yeni yayın seçkilerimizle de birlikte bu rakamların daha da artacağına inanıyoruz” dedi.

Yetişkin kategorisinde ödül alan Mesut Gümüş ise günde 200 sayfa okuduğunu belirterek, “Yaşım itibariyle kitap okumaya zamanım oluyor. Ben de günde en az 200 sayfa kitap okuyorum. Okumayı seviyorum. Okudukça huzur buluyorum. Herkesi kitap okumaya davet ediyorum” dedi.

Törene Aydın İl Kültür Turizm Müdürü Umut Tuncer'in yanı sıra İl Halk Kütüphanesi Müdürü İsmail Akdam, Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdülbari Yıldız katıldı.