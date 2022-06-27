Aydın'da 'Kitapların Gizli Yüreği' sergisi Tekstil Park Sanat Galerisi'nde ziyarete açıldı

Ünlü sanatçı Gürbüz Doğan Ekşioğlu'nun kitap illüstrasyonlarından oluşan 'Kitapların Gizli Yüreği' adlı sergisi, sanat yazarı İbrahim Karaoğlu'nun küratörlüğünde, Aydın Büyükşehir Belediyesi Tekstil Park Sanat Galerisi'nde açıldı. Serginin açılışı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılımıyla yapıldı.

Aydın'ı yeni ve çağdaş bir sanat merkeziyle buluşturan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Çağdaş İllüstrasyon sanatımızın dünyaca ünlü ustası Gürbüz Doğan Ekşioğlu, birbirinden kıymetli resimlerinden oluşan, ‘Kitapların Gizli Yüreği' adlı çok özel bir seçkiyle konuğumuz oldu. Bir büyük usta sanatçıyla yapıyoruz ilk açılışımızı. Aydınlı sanatseverlerle Tekstil Park Sanat Galeri'mizde, sanatımızın en kıymetli ustalarını buluşturacağız. Daha nice çağdaş ustalarımızın sergisiyle sanata değer katmaya devam edeceğiz. Sevgi ve sanat eksilmesin yaşantımızdan” diyerek sanat galerisinin çağdaş ve öncü bir merkez olacağını belirtti.

Sanatçı Gürbüz Doğan Ekşioğlu da, “1980'li yıllardan başlayarak bugüne kadar yaptığım kitap konulu illüstrasyonlarımdan oluşan bir seçkiyi sergiliyoruz. Her kitap ayrı bir dünya, ayrı bir evrendir, kitap bazen karanlıktaki fener, bazen uçurumdaki köprü, bazen kuşun kanadı, gökyüzündeki güneş, topraktaki çiçektir. Arkadaştır, dosttur, her şeydir. Kitabın verdiği ilham ve çağrıştırdığı imgeler bitmek bilmez Bu sergiden sonra da kitap konulu illüstrasyonlarımı sürdüreceğim; benim için bir ömür boyunca sadece kitap ile ilgili resim veya illüstrasyon yapmak mümkündür” diye tanımlayarak bu sergideki eserlerinin önemini vurguladı.

Sanatçının, kitap illüstrasyonlarının yanı sıra çok önemli yazarlarla ilgili çizimlerinin yer aldığı sergi, 14 Temmuz tarihine kadar Aydın Büyükşehir Belediyesi Tekstil Park Sanat Galerisi'nde ücretsiz olarak ziyarete açık olacak.