Aydın'da konut satışları arttı

TÜİK'ten alınan verilere göre Aydın genelinde Haziran ayında yapılan konut satışları arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı Haziran ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre Aydın konut satışları 2020 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 190,9 oranında artarak 4 bin 104 oldu. Bu satışların bin 52'si ilk satış, 3 bin 52'si ikinci el satış olarak gerçekleşti. Konut satışlarında, İstanbul 28 bin 799 konut satışı ve yüzde 15,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 21 bin 915 konut satışı ve yüzde 11,5 pay ile Ankara, 11 bin 690 konut satışı ve yüzde 6,2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 29 konut ile Ardahan, 40 konut ile Hakkari ve 68 konut ile Bayburt oldu. Aydın ise Türkiye genelinde yüzde 2,2'lik payla 12. sırada yer aldı.

İpotekli satışlar yüzde 1352,7 arttı

Aydın'da ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1352,7 oranında artış göstererek 2 bin 121 oldu. 2 bin 121 ipotekli satışın 557'si ilk satış, bin 564'ü ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 101 bin 504 konut ipotekli satış sonucunda el değiştirdi. Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 53,4 olurken bu oran Aydın'da yüzde 51,7 olarak gerçekleşti.

Diğer satışlar yüzde 56,8 arttı

Aydın'da diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56,8 oranında artış göstererek bin 983 oldu. Bu satışların 495'i ilk satış, bin 488'i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 88 bin 508 konut diğer satış sonucunda el değiştirdi.