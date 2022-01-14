Aydın'da konut satışları arttı

Aydın'da 2021 yılı Aralık ayı içerisinde konut satışları artarak 4 bin 982 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı Aralık ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda Aydın'da konut satışları 2021 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 145,4 oranında artarak 4 bin 982 oldu. Bu satışların bin 392'si ilk satış, 3 bin 590'ı ikinci el satış olarak gerçekleşti. Konut satışlarında, İstanbul 39 bin 26 konut satışı ve yüzde 17,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 21 bin 481 konut satışı ve yüzde 9,5 pay ile Ankara, 13 bin 386 konut satışı ve yüzde 5,9 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 44 konut ile Hakkari, 68 konut ile Ardahan ve 127 konut ile Bayburt oldu. Aydın ise Türkiye genelinde yüzde 2,2'lik payla 11. sırada yer aldı.

İpotekli satışlar arttı

Aydın'da ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 241,5 oranında artış göstererek 929 oldu. 929 ipotekli satışın 241'i ilk satış, 688'i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 45 bin 260 konut ipotekli satış sonucunda el değiştirdi. Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 20 olurken bu oran Aydın ili için yüzde 18,6 olarak gerçekleşti.

Diğer satışlar arttı

Aydın'da diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 130,5 oranında artış göstererek 4 bin 53 oldu. Bu satışların bin 151'i ilk satış, 2 bin 902'si ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 181 bin 243 konut diğer satış sonucunda el değiştirdi.