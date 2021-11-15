Aydın'da konut satışları azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı Ekim ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda Aydın'da konut satışları 2021 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 oranında azalarak 3 bin 196 oldu. Bu satışların 817'si ilk satış, 2 bin 379'u ikinci el satış olarak gerçekleşti. Konut satışlarında, İstanbul 26 bin 41 konut satışı ve yüzde 19 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 13 bin 466 konut satışı ve yüzde 9,8 pay ile Ankara, 8 bin 218 konut satışı ve yüzde 6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 22 konut ile Hakkari, 45 konut ile Ardahan ve 84 konut ile Bayburt oldu. Aydın ise Türkiye genelinde yüzde 2,3'lük payla 12. sırada yer aldı.

İpotekli satışlar azaldı

Aydın'da ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,5 oranında azalış göstererek 461 oldu. 461 ipotekli satışın 95'i ilk satış, 366'sı ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 28 bin 49 konut ipotekli satış sonucunda el değiştirdi. Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 20,4 olurken bu oran Aydın ili için yüzde 14,4 olarak gerçekleşti.

Diğer satışlar arttı

Aydın'da diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 oranında artış göstererek 2 bin 735 oldu. Bu satışların 722'si ilk satış, 2 bin 13'ü ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 109 bin 352 konut diğer satış sonucunda el değiştirdi.