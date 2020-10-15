Aydın'da konut satışları yüzde 8 azaldı

TÜİK tarafından alınan verilere göre Eylül ayında Aydın'da konut satışları yüzde 8,1 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı Eylül ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. TÜİK Denizli Bölge Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre Aydın'da konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 oranında azalarak 3 bin 82 oldu. Bu satışların 739'u ilk satış, 2 bin 343'ü ikinci el satış olarak gerçekleşti. Konut satışlarında, İstanbul 25 bin 399 konut satışı ve yüzde 18,6 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 12 bin 677 konut satışı ve yüzde 9,3 pay ile Ankara, 8 bin 153 konut satışı ve yüzde 6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 17 konut ile Hakkari, 24 konut ile Ardahan ve 63 konut ile Bayburt oldu. Aydın ise Türkiye genelinde yüzde 2,3'lük payla 12. sırada yer aldı.

İpotekli satışlar yüzde 37,7 azaldı

Aydın'da ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,7 oranında azalış göstererek 718 oldu. 718 ipotekli satışın 186'sı ilk satış, 532'si ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 35 bin 576 konut ipotekli satış sonucunda el değiştirdi. Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 26 olurken bu oran Aydın ili için yüzde 23,3 olarak gerçekleşti. Diğer satışlar yüzde 7,4 arttı. Aydın'da diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 oranında artış göstererek 2 bin 364 oldu. Bu satışların 553'ü ilk satış, bin 811'i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 101 bin 168 konut diğer satış sonucunda el değiştirdi.

Yabancılara yapılan konut satışları yüzde 10,71 arttı

Aydın ilinde Eylül ayında yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,71 oranında artarak 93 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Eylül ayında ilk sırayı 2 bin 370 konut ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla bin 18 konut satışı ile Antalya, 347 konut satışı ile Ankara, 239 konut satışı ile Bursa ve 191 konut satışı ile Mersin izledi.