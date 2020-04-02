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Aydın'da Korona virüs değerlendirme toplantısı yapıldı

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Korona virüs salgının önlenmesi amacıyla tedbirlerin uygulanmasına yönelik değerlendirme toplantısı düzenlendi.


Korona virüs (Covid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla tedbirlerin en etkili şekilde uygulanması kapsamında İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Hastane Başhekimleri ve İlçe Sağlık Müdürleri ile yapılan değerlendirme toplantısını telekonferans üzerinden gerçekleştirdi.


Telekonferans toplantısında, acil eylem planlarının anlık durumları, çalışanların moral motivasyonları, malzeme stok durumları konularında görüş alışverişinde bulunuldu ve yeni algoritmalar idarecilere iletildi.

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