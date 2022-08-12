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Aydın'da 'Köy Enstitüleri' konuşuldu

Cumhuriyet dönemi eğitimi denildiğinde akla gelen önemli eğitim kurumlarından olan Köy Enstitüleri, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği’nin (EKODOSD) Çarşamba Söyleşileri’nde anlatıldı.

Cumhuriyet dönemi eğitimi denildiğinde akla gelen önemli eğitim kurumlarından olan Köy Enstitüleri, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'nin (EKODOSD) Çarşamba Söyleşileri'nde anlatıldı.



Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'nin (EKODOSD) haftalık söyleşi programlarında bu hafta, Cumhuriyet döneminin önemli eğitim kurumlarından olan Köy Enstitüleri konuşuldu. Söyleşilerinin bu haftaki konuğu olan araştırmacı yazar ve Fransızca dilinde profesyonel turist rehberi Bülent Demirdurak, Osmanlı İmparatorluğu yıllarında eğitim sistemi, Cumhuriyetin ilan edildiği yıl Türkiye'nin eğitim durumu, Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Hüseyin Vasıf Çınar, John Dewey, Mustafa Necati Uğural, Fay Kirby, İsmail Hakkı Tonguç'un 1935 yılında Köy Enstitüleri için koyduğu hedef, Köy Enstitüleri ile Köy Öğretmen Okulları arasındaki en önemli fark, Köy Enstitüleri'nin ana hedefi ve ilkeleri, ilk projenin temelleri, Köy Enstitüleri nerelerde kuruldu, Cumhuriyet eserlerinin en önemlileri, Köy Enstitüleri'nin kapatılması ile ilgili bilgi verdi.



Konuşmaların ardından konukların sorularını yanıtlayan Bülent Demirdurak'a, yoga eğitmeni Alev Tetik tarafından EKODOSD'un teşekkür belgesi takdim edildi.

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