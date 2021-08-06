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Aydın'da köylüler yağmur duasına çıktı

Köşk İlçesi’ne bağlı Kırsal Ilıdağ Mahallesi’nde köylüler devam eden yangınların bir an önce söndürülmesi ve kuarklığın sona ermesi için yağmur duasına çıktı.

Köşk İlçesi'ne bağlı Kırsal Ilıdağ Mahallesi'nde köylüler devam eden yangınların bir an önce söndürülmesi ve kuarklığın sona ermesi için yağmur duasına çıktı.


Geleneklerine bağlılığı ile bilinen ve yaklaşık 2 bin kişinin yaşadığı köyde Cuma namazından herkes Köydeki okulun bahçesinde toplandı. Yediden yetmişe herkesin iştirak ettiği yağmur duasında Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu. Duadan sonra köylülerin kendi aralarında topladıkları ayni ve nakdi yardımlarla pişirilen keşkek alanda toplanan kalabalığa ikram edildi.

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