İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın'da kumar operasyonu

Aydın’ın Efeler ilçesinde polisin bir eve yaptığı baskında kumar oynadıkları tespit edilen 5 kişiye 21 bin 875 lira para cezası kesildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde polisin bir eve yaptığı baskında kumar oynadıkları tespit edilen 5 kişiye 21 bin 875 lira para cezası kesildi.


Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri bir evde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Eve düzenlenen baskında polisler kumar oynadıklarını tespit ettiği 5 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlalden 3 bin 150 lira, kumar oynamaktan ise 1125 lira olmak üzere toplamda 21 bin 875 lira para cezası uygulandı. Evde yapılan aramada oyun kağıtları ve bir miktar para ele geçirildi. Evi kiralayan M.Y hakkında ise kumar oynamaya yer temininden adli işlem başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.