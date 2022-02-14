Aydın'da kumar operasyonu

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kıraathaneye yapılan baskında kumar oynadığı tespit edilen 4m şahsa toplamda 7 bin 553 TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince Cumhuriyet Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kıraathaneye baskın düzenledi. Yapılan baskında, kumar oynandığı tespit edilen, iş yerinde ele geçirilen iki deste toplam 106 adet iskambil kağıdı, 1 adet yazboz ve toplam 1750 TL paraya el konuldu. Kumar oynayan 4 şahsa toplamda 7 bin 553 TL idari para cezası uygulanırken, aranan 1 şahıs ilgili birime teslim edildi. Ayrıca işyeri sahibine de Kumar Oynamak İçin Yer Temin Etmek sucundan adli tahkikat başlatıldı.