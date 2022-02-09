Aydın'da kuraklığın izleri anca siliniyor

Son yılların en kurak mevsimini yaşadıktan sonra bu yıl etkili yağışlarla birlikte metrekareye şu an itibariyle 500 kilogramın üzerinde yağışın düştüğü Aydın'da kuraklığın izleri silinmeye başladı.

Aydın'da sulama, taşkın koruma ve enerji üretim maksatlı inşa edilen, Çine Ovası'nda 6 bin 279 hektar, Koçarlı Ovası'nda 13 bin 79 hektar, Söke Ovası'nda 3 bin hektar olmak üzere toplam 22 bin 358 hektar araziyi sulayan Adnan Menderes Barajı'nda sular yeniden yükselmeye başladı.

İlk olarak 1869'da Sultan Abdülaziz döneminde gündeme gelen baraj yapımının 5 padişah, 59 hükümet geçmesinin ardından 141 yıl sonra gerçekleştirildi. Silindirle sıkıştırılmış beton gövde sınıfında inşa edilen ve sınıfında Avrupa'nın en yüksek barajı unvanına sahip 136,5 metre yüksekliğindeki Çine Adnan Menderes Barajı'nda doluluk seviyesinin yüzde 20'lere yaklaştığı belirtildi.

Yazın kuruma noktasına gelen Çine Adnan Menderes Barajı'nda kuraklığın izleri yağışlarla birlikte yavaş yavaş siliniyor. Bölgede yağış güzel olduğu için sezon sonuna kadar barajın dolmasının beklendiği ve yağışların bu şekilde devam etmesi halinde bu yaz tarımsal sulamada herhangi bir sıkıntının yaşanmayacağı öngörülüyor.