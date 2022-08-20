Aydın'da Kur'an kursu öğrencileri 'Hafızlık Yarışması'nda yarıştı

Aydın İl Müftülüğü, Kur'an kurslarına katılımı artırmak, hafızlık eğitimini ve Kur'an-ı Kerimi yüzünden güzel okumaya teşvik etmek amacıyla, hafızlık eğitimi veren Kur'an kurslarında okuyan öğrencilere yönelik 'Hafızlık Yarışması' düzenledi.

İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen yarışmada, ilçelerde dereceye giren öğrenciler yarıştı. İl Müftü Yardımcısı Melek Sevindi başkanlığındaki komisyon üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda Köşk İlçesi Merkez Erkek Yatılı Kur'an Kursu öğrencisi Efe Kurt birinci oldu.

İl Müftü Yardımcısı Sevindi, "Hafızlık çok kıymetli bir hazinedir. Çok emek verilerek elde edilir. Ne yazık ki çok da kolay kaybedilir. Bu sebeple öğrencilerimizi hem tebrik ediyor hem de ezberlerini muhafaza etmelerini temenni ediyorum. Emeği geçen hocalarımıza da teşekkür ediyoruz” dedi.

Program sonunda ödüllerini takdim eden Müftü Yardımcısı Sevindi, 1-2 Eylül 2022 tarihlerinde Denizli'de gerçekleştirilecek olan bölge finalinde Aydın'ı temsil edecek Efe Kurt'a başarılar diledi.