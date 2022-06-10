Aydın'da kurban kesim ve hareketliliklerinde uyulması gereken esaslar belirlendi

Ayrıca belirlenen yasak ve kısıtlamalara uymayanlara cezai yaptırım uygulanacağı kaydedildi.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Hayvan pazar yerleri ve çevresinde gerekli düzenlemeler yapılırken, kurbanlıklar alıcısıyla buluşmaya hazırlanıyor. Kurban Bayramı öncesi Aydın İl Tarım Müdürlüğü de hazırlıklarını sürdürürken, kurban kesim ve hareketliliklerinde uyulması gereken esasların belirlendiğini açıkladı. Kurban Bayramı nedeniyle hayvan hareketlerinde önemli bir artış olacağından, bulaşıcı ve salgın hayvan hastalıklarına karşı yürütülmekte olan mücadelede istenen sonucun alınabilmesi, kaçak hayvan hareketlerinin engellenmesi, özellikle şap hastalığının yurt içi hayvan hareketlerine bağlı olarak yayılmasının önlenmesi çerçevesinde uyulması gereken esaslar belirlendi.

Vatandaşların dini vecibelerini yerine getirirken kurbanlık hayvan satış yerleri ve iller arası hayvan sevkleri ile muhtemel bir hastalığın bulaşması ve yayılmasının önlenmesi amacıyla Aydın İl Tarım Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Menşelerinde salgın veya bulaşıcı hayvan hastalığı bulunan, kayıt altına alınmamış, kulak küpesiz ve yanlarında sığır cinsi hayvanlar için pasaport, koyun ve keçi türü hayvanlar için nakil belgesi bulunmayan hayvanların sevklerine, alınıp satılmalarına ve kesilmelerine hiçbir surette izin verilmeyecektir. Kurbanlık hayvanların taşınmasında kullanılacak araçlar, nakil öncesi ve sonrasında temizlenerek dezenfekte edilecektir. Hayvanların nakil vasıtalarına aşırı yüklenmelerine, nakliye sırasında yaralanma veya gereksiz yere acı ve ıstırap çekmelerine neden olabilecek nakil vasıtaları ile sevklerine izin verilmeyecektir. Kurbanlık olarak sevk edilecek hayvanların resmi veteriner hekimler tarafından muayene ve gerekli kontrolleri yapılacak, sağlıklı bulunan hayvanlar için veteriner sağlık raporu düzenlenerek iller arası nakline müsaade edilecektir. Veteriner sağlık raporu olmadan iller arası hayvan nakleden hayvan ve araç sahiplerine, bu hayvanların kesiminin yapıldığı kesimhane sahiplerine idari para cezası uygulanacaktır. Kurbanlık hayvan satış yerlerinde bulaşıcı, salgın hastalık veya sebebi belli olmayan hayvan ölümleri görüldüğünde; hayvan sahipleri, muhtarlar, köy bekçileri, polis, jandarma gibi görevliler ve serbest veteriner hekimler bu durumu mahallin mülki idare amiri veya Tarım ve Orman Bakanlığı İl veya İlçe Müdürlüklerine bildireceklerdir" denildi.

Önceden belirlenen yerlerin dışında hayvan alım ve satımlarına müsaade edilmeyeceğinin belirtildiği açıklamada, "Hayvancılık işletmelerinden doğrudan yapılan satışlar hariç kurbanlık hayvanlar; hayvan pazarı ve canlı hayvan borsası yanı sıra Kurban Hizmetleri Komisyonlarınca alınan kararlar doğrultusunda belirlenen kurbanlık hayvan satış yerlerinde ve özel kurbanlık kesimi yapılacak işletmelerde alınıp satılacaktır. Bu tür önceden belirlenen yerlerin dışında kurbanlık hayvan alım ve satımlarına müsaade edilmeyecektir. Vatandaşlarımız kurbanlık hayvanlarını, şehir ve kasabalarda Tarım ve Orman Bakanlığından şartlı onay/onay belgesi almış kesimhaneler ile Kurban Hizmetleri Komisyonunun önceden belirlediği kesim yerlerinde kesilecektir. Cadde, sokak ve park gibi kamu alanlarında kurbanlık hayvan kesimine izin verilmeyecektir. Kurban kesim yerlerindeki atıkların, kan ve diğer organların herhangi bir çevre kirliliğine ya da hastalıklara sebep olmalarının engellenmesi için gerekli önlemler alınacaktır. Kesimhanelerde kesilen kurbanlık sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi türü hayvanların kulak küpeleri Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar gereğince imha edilecek, kesilen hayvanların veri tabanından düşümleri yapılacak, sığır cinsi hayvanların pasaportları en yakın İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne kesim tarihlerinden itibaren yedi gün içinde teslim edilecektir. Komisyonun belirlediği yerler dışında ve köylerde kesilecek kurbanlıkların kulak küpeleri ve pasaportları, vatandaşlarımız tarafından köy muhtarına veya İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine teslim edilecektir. Gebe veya damızlık niteliği taşıyan dişi hayvanların kurbanlık hayvan satış yerlerine girişlerine ve kurbanlık olarak kesimlerine izin verilmeyecektir. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için yukarıda belirtilen şartları eksiksiz yerine getirmeleri gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada son olarak; belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyenler ile yasak ve kısıtlamalara uymayanlar hakkında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerine göre işlem yapılacağı kaydedildi.