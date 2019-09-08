Aydın'da kurtuluş günü kutlamaları

Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Atatürk Kent Meydanı'nda sanatçı Haluk Levent'in konserini on binlerce Aydınlı izledi.

Sabah düzenlenen törenlerin ardından akşam da Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda gelenekselleşen ışık ve ses gösterisi düzenlendi. Kurtuluş Savaşı'ndan karelerin ve videoların yansıtıldığı su gösterisi Aydınlılardan büyük alkış aldı.

Daha sonra sanatçı Haluk Levent Aydınlılara unutulmaz bir gece yaşattı. Sanatçının sevilen birçok şarkısının yanı sıra Aydın yöresinin türkülerinin de seslendirildiği gecede Haluk Levent, "Kurtuluş Günü'nde zeybek oynamadan olmaz" diyerek sahneye çıkan efelerle birlikte zeybek oynadı.

Sahne performansıyla büyük alkış alan sanatçıyı on binlerce Aydınlı izledi. Konser sonrasında ise havai fişek gösterisi düzenlendi.

Çocukları da unutmayan Aydın Büyükşehir Belediyesi bugün de Atatürk Kent Meydanı'nda şişme oyun grupları kurdu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın'ın kurtuluşunun 97. yılını coşkuyla kutladıklarını söyleyip "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyoruz" dedi.