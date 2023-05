Aydın'da Kuşadası'nın hassas kıyıları konuşuldu

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'nin (EKODOSD) Çarşamba Söyleşileri'nde Kuşadası'nın hassas kıyıları konuşulurken, birçok endemik türlerin bulunduğu alanların korunmasının önemine dikkat çekildi.

Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Aydın, doğal güzellikleriyle de birçok yaban hayatına ve endemik bitkilere kucak açmaya devam ediyor. Bu çerçevede çalışmalarını yürüten Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'ni (EKODOSD) ise Çarşamba söyleşilerinin konusu “Kuşadası'nın hassas kıyıları” oldu. Kuşadası kıyıları bir çok endemik türe ev sahipliği yaptığına dikkat çekilen söyleşide, doğal alanların korunması gerektiğinin önemi anlatıldı.

Her hafta gerçekleştirilen söyleşilerin devam edeceğini ifade eden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü; “Çarşamba Söyleşilerinde bu hafta EKODOSD olarak, Kuşadası kıyılarında karasal ve denizel biyoçeşitlilik açısından hassas alanlar konusunda bir sunum yapıldı. Özellikle Ege ve Akdeniz kıyısındaki turizm kentlerine bakıldığında, kıyı alanlarının yapılaşma ve betonlaşma baskısında olduğu, Kuşadası'nın da bunlardan farklı olmadığı ve olumsuz etkilendiği anlatıldı. Her türlü olumsuzluğa rağmen, kentin içinde karasal ve denizel biyoçeşitlilik açısından hassas türlere ev sahipliği yapan önemli bir doğa alanıyla ilgili görseller üzerinden bilgi verildi. Geçmişten günümüze bu alanlarda meydana gelen değişimler görseller ve belgeler üzerinden anlatıldı. Kentin içinde kısmen zarar verilse de günümüze kadar büyük ölçüde tahribatlardan korunmuş hassas türlerin yaşam alanı olan denizel ve karasal alanların özel statülerle korunması gerektiği belirtildi. Kentin içinde sarp-kayalık, çalı-çırpının olduğu işe yaramaz boş bir yer gibi bakılan bu doğa alanlarının, aslında ne kadar önemli işlevleri olduğu, bozulmaması gerektiği, herkesin hakkı olan doğal miras alanları olduğu, doğal peyzajı ve estetik görünüşü ile kente büyük bir zenginlik kattığı, barındırdığı zengin biyoçeşitlilikle sürdürülebilir turizm açısından da önemli olduğu görseller üzerinden anlatıldı. Bu bölgelere kentin geleceğini düşünen herkesin sahip çıkmasını, geleceğe taşımak için her türlü gayreti göstermeleri ve bu değerli alanların artık şeklinin bozulmaması gerektiği belirtildi” dedi.