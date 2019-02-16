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Aydın'da kütüphaneler renklendi

Aydın il genelindeki bazı kütüphaneler yeniden dizayn edilerek çocukların seveceği bir şekilde renklendirildi.


Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) desteği ile Aydın İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü tarafından ilçe ve mahallelerdeki kütüphaneler yapılan çalışmalar ile renkli bir görünüme kavuştu. Kuşadası, Germencik, Ortaklar, İncirliova, Yenipazar ve Bozdoğan kütüphaneleri renkli ortama kavuştu.


Renkli kitaplar ve masaların çocukların seveceği biçimde düzenlenmesi kütüphaneye gelen çocuklar tarafından beğenildi. Yapılan çalışmalar ile kütüphaneye gelen çocuk ve okuyucu sayılarında artış sağlandı.

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