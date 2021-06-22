Aydın'da kütüphanelere ilgi arttı

Aydın'da kütüphanelere kayıtlı vatandaşların sayısı 2020 yılında yüzde 11 artarak 85 bin 675 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı Kütüphane İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda Aydın'da bulunan 21 halk kütüphanesinde toplam 372 bin 909 kitap bulunmaktadır. Bu kitaplar türlerine göre incelendiğinde ilk üç sırayı yüzde 45,6 ile 170 bin 153 kitap edebiyat ve retorik, yüzde 20,2 ile 75 bin 195 kitap sosyal bilimler ve yüzde 11,1 ile 41 bin 318 kitap coğrafya, tarih ve yardımcı disiplinler konulu kitaplar yer alıyor.

"Kayıtlı üye sayısı arttı"

Aydın genelinde halk kütüphanelerinde 2019 yılında 78 bin 507 kişi kayıtlı iken bu yıl yüzde 11 oranında artış yaşanırken 86 bin 675, yararlanan kişi sayısı ise 289 bin 74 oldu. Halk kütüphaneleri tarafından kullanıcılara ödünç verilen materyal sayısı ise 168 bin 776 oldu.

Aydın'da bulunan 413 örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanesinin 265'i resmi okullarda, 73'ü özel okullarda ve 75'i özel kurslardaki kütüphanelerdir.

Örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanelerinde 300 bin 848 kitap bulunmaktadır.