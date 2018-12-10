Aydın'da kuvvetli rüzgar bekleniyor

Aydın'da meteoroloji verilerine göre bugün öğlen saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Bölgemizde halen güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette ve zaman zaman kuvvetli olarak esmekte olan rüzgarın, bugün öğle saatlerinden gece saatlerine kadar zaman zaman fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden; yaşanabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.