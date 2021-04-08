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Aydın'da kuvvetli rüzgar etkili olacak

Aydın’da yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgarın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Aydın'da yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgarın etkili olacağı tahmin ediliyor.


Meteoroloji'den yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (09.04.2021 Cuma) sabah saatlerinden itibaren rüzgarın, kuzey yönlerden il genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/sa) yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına (80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

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