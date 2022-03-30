Aydın'da kuvvetli rüzgar etkili olacak

Aydın'da yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın kuvvetli şekilde eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, “Aydın'da rüzgarın Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren kuvvetlenmesi, il genelinde Cuma günü de dahil olmak üzere güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve zaman zaman fırtına (60-80km/sa) şeklinde esmesi beklenmektedir. Kuvvetli rüzgarın Cuma günü geç saatlerde etkisini kaybedeceği

tahmin edilmektedir” denildi.