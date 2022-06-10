İhlas Haber Ajansı

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Aydın'da kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor

Aydın’da yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Aydın'da yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.


Meteoroloji'den yapılan açıklamada, “11.06.2022 Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren rüzgarın; Aydın il genelinde güney yönlerden kuvvetli (50- 70 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına (70-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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