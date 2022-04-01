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Aydın'da kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Aydın’ın doğu bölgelerinde devam eden rüzgarın Pazar günü kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Aydın'ın doğu bölgelerinde devam eden rüzgarın Pazar günü kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.


Meteoroloji'den yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre, Aydın il genelinde güney ve güneybatı yönlerden devam eden rüzgarın, 03.04.2022 Pazar günü geç saatlere kadar doğu kesimlerinde kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve


doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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