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Aydın'da kuvvetli yağış bekleniyor

Aydın’da etkili olan yağışlı havanın bu geceden itibaren etkisini arttırarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde kuvvetli olması bekleniyor.

Aydın'da etkili olan yağışlı havanın bu geceden itibaren etkisini arttırarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde kuvvetli olması bekleniyor.


Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Bölgemizde halen yerel olarak görülen sağanak yağışların bu geceden itibaren bölgenin kuzey ve batısından başlayarak şiddetini artıracağı; yarın (28 Kasım 2018 - Çarşamba) bölge genelinde (İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Aydın ve Manisa) sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde kuvvetli olacağı (30-50 kg/ m2) beklendiğinden, yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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