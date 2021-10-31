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Aydın'da kuvvetli yağışlara dikkat

Aydın’da bugün akşam saatlerinden itibaren görülecek olan kuvvetli yağışlara karşın vatandaşlar uyarıldı.

Aydın'da bugün akşam saatlerinden itibaren görülecek olan kuvvetli yağışlara karşın vatandaşlar uyarıldı.


Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “ Yapılan son değerlendirmelere göre; Aydın çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların bugün (31.10.2021 Pazar) öğle saatlerinden itibaren, yarın (01.11.2021 Pazartesi) öğle saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden; sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

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