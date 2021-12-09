İhlas Haber Ajansı

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Aydın'da kuvvetli yağışlara dikkat

Aydın il genelinde yarından itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.


Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; 10 Aralık 2021 Cuma günü bölge genelinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Aydın Merkez ve Batı ilçelerinde (Kuşadası, Didim, Söke, Germencik, Koçarlı, Karpuzlu, İncirliova, Çine) çok kuvvetli (51-75 kg/m2 ), diğer kesimlerinde (Bozdoğan, Yenipazar, Köşk, Sultanhisar, Nazilli, Karacasu, Kuyucak, Buharkent) kuvvetli (21-50 kg/m2 ) olması bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve fırtına, yerel dolu yağışı, hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

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