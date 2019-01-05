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Aydın'da kuyuya düşen büyükbaş hayvan kurtarıldı

Aydın’ın Çine ilçesinde sabah saatlerinde sulama kuyusuna düşen büyükbaş hayvan, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü’nün ortak çalışmasıyla kurtarıldı.

Aydın'ın Çine ilçesinde sabah saatlerinde sulama kuyusuna düşen büyükbaş hayvan, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla kurtarıldı.


Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 444 40 09 numaralı Hızlı Çözüm Merkezi'ne gelen kuyuya düşen hayvan için yardım talebini değerlendiren ekipler, kısa sürede olay yerine intikal etti. Çine Dorumlar Mahallesi'nden Nuri Ülker'e ait büyükbaş hayvanı düştüğü sulama kuyusundan yaklaşık bir saatlik çalışmayla çıkaran itfaiye ekipleri, Büyükşehir Belediyesi'nin veteriner hekimlerinin gözetiminde hayvanı sahibine teslim etti.

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