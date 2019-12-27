Aydın'da lise öğrencilerine ilk yardım eğitimi verildi

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından Şehit Polis Nedip Cengiz Eker MTAL 11. sınıf öğrencilerine yönelik Temel İlkyardım Eğitimi verildi. İki gün ve 16 saat süren eğitime 15 öğrenci katıldı.

İlkyardım eğitmenleri Şerafettin Fidan, Harun Koçak ve Gökhan Yahşi tarafından verilen Temel İlkyardım Eğitimi kapsamında öğrencilere, genel ilkyardım bilgileri, hasta/yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi gibi konularda eğitim verildi. Ayrıca, temel yaşam desteği, kanamalarda, yaralanmalarda, yanık, donma ve sıcak çarpmalarında, kırık, çıkık ve burkulmalarda, bilinç bozukluklarında, zehirlenmelerde, hayvan ısırmalarında, göz, kulak ve burna yabancı cisim kaçmasında, boğulmalarda ilkyardım teorik ve uygulamaları ile hasta, yaralı taşıma teknikleri hakkında bilgi verildi.