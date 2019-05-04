Aydın'da liseler antik kentte yarıştı

Didim İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği “Aydın'ın tarihi ve kültürel değerleri” konulu bilgi yarışması, 14 ilçeden gelen liseli öğrencilerin katılımıyla binlerce yıllık Milet Antik Kenti'nde gerçekleştirildi.

Modern Bilim ve Felsefenin temellerinin atıldığı Didim sınırları içerisindeki Milet Antik Kenti, "Aydın'ın tarihi ve kültürel değerleri” konulu bilgi yarışmasına ev sahipliği yaptı. Didim kaymakamlığı organizasyonunda bu yıl ilk kez İl genelinde düzenlenen yarışmaya 14 ilçeyi temsilen birer lise katıldı.

Yarışmayı Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Aydın milletvekili ve MKYK üyesi Metin Yavuz, Didim kaymakamı Mehmet Türköz, kamu kurum amirleri, siyasi parti ilçe temsilcileri, ilçe milli eğitim müdürleri, belediye meclis üyeleri, oda başkanları ve sivil toplum kuruluş temsilcileri ile okul idarecileri ve öğrenciler katıldı.

Vali Köşger'i Valiler ilkokulu bünyesinde kurulan mehteran takımı karşılarken, Vali Köşger ve beraberindekiler öğrencileri dinledi ve ardından hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından Milet antik kentindeki yarışma alanına geçildi. Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından 14 ilçeden katılan liseler tanıtıldı.

Açılış konuşmasını yapan Didim kaymakamı Mehmet Türköz, “Bu yarışmayı yapma gayemiz şuydu; geçen sene okulları ziyaret ettik ve bazı öğrencilerimizin buradaki tarihi yerleri gitmediğini gördük ve öğrendik. Bu işi el atalım dedik. Kendi yerini tanımayan ülkesini ve dünyayı tanımayız dedik. İlkini Didim'de yaptık, bu yıl İl genelinde bu yarışmayı yaptık. Bu dönem Aydın'la ilgili genel kültür ve tarihiyle ilgili olarak yaşadıkları yeri tanımalarını sağlamaktı. Yarışma önemli ama bu noktada bu etkinliğe katılan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmanın ardından yarışmaya geçildi. Jüri nezdinde düzenlenen yarışmada 14 okul yarışmaya katıldı. Her bir soru için 1 dakika süre verilirken 20 sorunun ardından puanları eşit olan 4 okul için yedek sorular soruldu. Yedek soruları neticesinde Aydın sosyal bilimler lisesi 1., Didim Esra Karakaya Anadolu lisesi 2. ve Karpuzlu Anadolu lisesi ise 3. oldu.

Yarışmada dereceye giren liselere ödüllerini Vali Köşger, AK Partili milletvekili Yavuz ve Kaymakam Türköz tarafından ödülleri verildi. Yarışmaya katkı sunan kurumlara, kişilere ve hayırseverlere il protokolünce teşekkür plaketi verildi.

“Anlamlı bir yarışma"

“Yarışmayı değerlendiren Aydın valisi Yavuz Selim Köşger “Tarihi atmosferde tarihi bir gün yaşandı. Çok güzel bir bilgi yarışması düzenlendi. Bunu düzenleyenlere teşekkür ediyorum. İkinci teşekkürüm öğrencilerimize, çünkü okullar çok iyi hazırlanmış. Bu tür yarışmalar eğitim için önemli; antik dönemde nasıl bu gimnazyum ve stadyumlar ve amfi tiyatrolarda bu etkinlikler yapılıyorsa biz güncelleyerek bunları yapmamız lazım. Bu yarışma anlamlıydı. Dereceye giren okullarımıza teşekkür ediyorum” dedi.