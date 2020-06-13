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Aydın'da lunapark kazası

Aydın’ın Efeler ilçesindeki lunaparkta çalışan S.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki lunaparkta çalışan S.S., gondolun elektrik tesisatını kontrol ederken gondoldan düştü.


Olay, Efeler ilçesi Ata Mahallesi'nde bulunan lunaparkta saat: 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir işletmeye ait lunaparkta çalışan bir işçi gondolun elektrik tesisatını kontrol ederken gondoldan düşerek yaralandı. Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından S.S. ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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