Aydın'da ‘maden' konulu KUSİ toplantısı yapıldı

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in başkanlık ettiği toplantıda Aydın'da maden sektörü temsilcilerinin sorunları dinlendi, yapılması gereken konular görüşüldü.

Vali Köşger toplantı öncesi yaptığı konuşmada, “Daha önce İncir sektörü ile ilgili bir toplantı gerçekleştirmiştik. Bgün maden sektörü ile ilgili olarak toplantıların ikincisini yapıyoruz. Burada amaçladığımız husus şudur. Biz Kamu, Üniversite, Sanayi bir tarafta herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Çoğu zaman üniversitede bir takım çalışmalar yapılıyor. Sektör kendi el yordamıyla ve dünyadaki gelişmeleri takip ederek bir takım gelişmeler gerçekleştiriyor. Bu sektörlerin bir araya gelerek, kendi potansiyellerini birleştirip bir sinerji ortaya çıkarmaları ülke açısından çok önemlidir. Aydın'ın şu anki ihracat rakamı 700 milyon dolar civarında. Bu sene inşallah 750 milyon dolara ulaşacağız. Türkiye'nin ihracat noktasında en önemli hususta harekete geçmiş bir il olan Aydın'da bu rakam çok mütenasip değil. Aydın'ın bunun çok çok üstünde bir kuvveti var. Zaman zaman toplantılarımızda konuşuyoruz, hedef olarak 3 milyar dolar diyoruz. Bunu yakalama noktasında bütün sektörlerin harekete geçmesi lazım. Bu anlamda madencilik sektörü de ilimizdeki temel ihracat sektörlerinden birisi. Bildiğim kadarıyla şu ana kadar uzun süre hammadde olarak ihracat yapıldı. Şimdi yavaş yavaş yarı mamul madde olarak madenlerimiz ihracat ediliyor ama, buna akıl teri katılarak madenlerimizin ihracatını sağlamamız lazım” diye konuştu.

Toplantıya Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Tunay Çoban, Çevre Şehircilik İl Müdürü Mehmet Taha Al, Aydın Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yunus Şahin ve sektör temsilcileri katıldı.