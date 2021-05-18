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Aydın'da makilik ve tarım arazisi yangını

Aydın’ın Nazilli ilçesine bağlı kırsal Beğerli Mahallesi yakınlarında tarım ve makilik alanda yangın çıktı.

Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı kırsal Beğerli Mahallesi yakınlarında tarım ve makilik alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için ekipler seferber oldu.



Akşam saatlerinde Beğerli Mahallesi yakınlarından dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu 177 Orman Yangını İhbar Hattı'na bildirerek yardım istedi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangına müdahale etti. Havanın aşırı rüzgarlı ve bazı bölgelerin engebeli olması nedeniyle yangına helikopterlerle havadan da müdahale edildi. Zeytinlik ve tarım alanlarına da sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ederken çiftçiler yangının arazilerine ulaşmaması tarlalarının çevrelerini traktörle sürmeye başladı.



Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor. Yangının bölgedeki hasat yapılan bir ekin tarlasının yanından çıktığı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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