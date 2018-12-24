Aydın'da “Mangala Oynuyorum” projesi devam ediyor

Aydın'ın Söke ilçesinde 2016 yılında uygulanmaya başlayan ‘Mangala Oynuyorum' projesinde 2 bin 500 öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

2015-2016 Eğitim - Öğretim yılında Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu'nun teşvikleriyle Söke Sıdıka İlkokulu koordinatörlüğünde başlayan “Mangala Oynuyorum” Projesi devam ediyor. 2016 yılında 10 okuldan 525 öğrenci, 2017 yılında 26 okuldan 1360 öğrenciye ulaşan proje, 2018 yılında 2 bin 500 öğrenciye ulaşması hedefleniyor. Proje bu eğitim öğretim yılında da Kuşadası Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile de ortaklaşa yürütülmeye devam ediyor.

Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri “Mangala Oynuyorum” projesi için Kuşadası İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Hunlar ve Göktürkler zamanından beri oynanmakta olan Mangala oyununun en eski Türk Zekâ ve Strateji Oyunu olarak bilinmekte olduğunu ifade ederek, “Mangala oyunu, öğrencilerin birlikte sosyalleşmeleri, dijital bağımlılık ve kötü alışkanlıklardan uzak durmaları ve aynı zamanda Türk Kültürü'nü tanıyarak benimsemeleri açısından önemsenmektedir” dedi.

Etkinlikte öğrencilerle birlikte Mangala oynayan Okumuş, projede ve çalışmada emeği geçen herkese teşekkür etti.