Aydın'da Matematiğin dahileri ödüllerini aldı

Ulusal Tales Matematik Yarışması'nda dereceye giren öğrenciler ödüllerini düzenlenen tören ile aldı.

Aydın Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Protokol konuşmalarının ardından Matematik yarışmasında dereceye giren Türkiye'nin farklı illerinden başarı göstererek dereceye giren öğrencilerin ödülleri takdim edildi.

Başak Eğitim Hizmetleri Genel Direktörü Metin Akyol törende yaptığı konuşmada, “Bugün yanınızdaki çocuklar, yarın dünyayı değiştirecek olan çocuklardır. Öncelikle buraya gelen bu yarışmada ödül kazanan bütün çocuklarımızı ayakta alkışlamamız lazım. Türkiye'nin bütün coğrafyasını dolaşarak, yarım milyon çocuğa Anadolu'da matematik farkındalığı oluşturduk. Acaba bu topraklardan yeniden bir Aziz Sancar çıkar mı diye düşündük. Buradan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'a'da teşekkür ediyorum. Atay, bu kentin değerine ben sahip çıkacağım, bu kent artık bir matematik kenti olmuştur, dedi. Bir matematik parkı projesi üzerine çalıştık. Bunun tüm AR-GE çalışmalarını tamamladık. Fatih başkanım dedik ki dünyada bu ilk olmuş olacak, bunu Tales Matematik Müzesi madem yapmış, ben her türlü desteği veririm, dünyanın ilk matematik parkını Efeler'de gerçekleştiririm dedi, kendisine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Başak Eğitim Hizmetleri Kurucu Temsilcisi Alp Ayaydın, ödül törenine katılan öğrencilere ve velilere teşekkür ederek, “Bu süreçte ciddi bir çalışmanın eseri olarak bugün buradayız. OECD'nin düzenlediği son üç PİSA sınavında geriye doğru gitmeye devam ediyoruz. Bizim ülke olarak, daha iyi bir hayata, çocuklarımızın daha iyi bir hayata sahip olmasını istiyorsak mutlaka matematik alanında daha fazlasını gerçekleştirmek zorundayız. 2030 ve 2035 arasındaki meslekleri şu an araştırmalar gösteriyor ki yüzde 48'inin daha adı konulmamış biçimde. Şu an o meslekleri bilmiyoruz. Şu an 10 yaşında olan bu çocuğun 10-15 sene sonrasından bahsediyoruz. Ne iş yapacaklarını tam olarak bilmiyoruz. Ama şundan eminiz, bilim, matematik her zaman onları ışığı olacak. Dolayısıyla bu mantıkta biz de onlara elimizden gelen tüm desteği vereceğiz ve onlarda bizi gururlandıracaklar” dedi.

Atay'dan Matematik Parkı ve Matematik Kampı müjdesi

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ise, “İlk kez çok onurlanarak katkı yaptığımdan dolayı mutluyum. Bilimsel olarak bu projeden bana bahsettiler. Onlardan daha fazla heyecanlandım. Çünkü bilime katkı yapıp desteklemek, bize düşen görevleri yerine getirmekten dolayı çok mutlu oldum. Burada gördüklerimden dolayı ülkemizin geleceğinden çok umutluyum. Yarın benim oturduğum koltukta, çocuklarımız oturacak. Ama bilgili, bilimle tanışan, bilimsel olarak Türkiye'yi yönetme arzusu içinde olan çocuklarımız oturacak. Bunun için yaptığınız işten dolayı bana fırsat tanıdıkları için teşekkür ediyorum. Benim belediye başkanı olarak görevim çocuklarımıza bu bilimsel haklarını kullanmak için alt yapıları sağlamak ve dünyada ilk kez bir matematik parkını gerçekleştireceğiz. Bunun ne kadar maliyeti olursa olsun, bunu gerçekleştireceğim. Size bir müjde daha veriyorum buradan. Bir kamp yerimiz var. Burayı düzenleyerek, yazları da matematik kampı gerçekleştireceğiz” diye konuştu.