Aydın'da matematik bereketi

Aydın'da Başak Koleji Bünyesinde bulunan Tales Matematik Müzesi'nce bu yıl 4.'sü düzenlenen ‘4. Tales Matematik Festivali' şehri hareketlendirdi. 51 ilden ilk sınavda başarılı olan 3 bin öğrencinin katılacağı Matematik Festivali'ne katılmak üzere Aydın'a yaklaşık 10 bin kişi gelince şehirde matematik bereketi yaşanmaya başladı.

Aydın Efeler ilçesinde 11 Mayıs Cumartesi ve 12 Mayıs Pazar günleri gerçekleştirilecek 4. Tales Matematik Festivali'ne Türkiye'nin51 vilayetinden 447 okulda başarılı olmuş 3 bin öğrencinin katılacağını belirten Tales Matematik Müzesi Kurucusu Metin Akyol, “Festival kapsamında Aydın'daki yarışmamıza 3 bin öğrencimiz katılacak. Birçok öğrencimiz aileleri ile geliyor. Matematik festivali kapsamında hafta sonu Aydın'a yaklaşık 10 bin kişinin gelmesini bekliyoruz. Bir yandan matematiği ve Tales Matematik Müzesi'ni Aydın'ın markası haline getirirken diğer yandan da ilimizde matematik turizmi oluşturuyoruz” dedi.

“Otellerde yoğunluk yaşanıyor”

Bu yıl 4.'sü gerçekleştirilen Tales Matematik Festivali'nin yerel esnafa ve turizm sektörünü de hareketlilik getirdiğini belirten Kabaçam Otel'in sahiplerinden Ahmet Kabaçam, “Her yıl matematik Festivali ve matematik olimpiyatlarının olduğu dönemlerde Aydın hareketlenir. Bu hareketlilikten esnaf da nasiplenir. Otellerde önemli bir yoğunluk oluştu” diye konuştu.

4. Tales Matematik Festivali nedeniyle Aydın'a matematikçi öğrenciler aileleri ile birlikte gelmeye başladı.