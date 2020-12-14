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Aydın'da metrekareye 78.9 kilogram yağış düştü

Aydın’da etkili olan sağanak yağışlarla birlikte dört günlük süreçte metrekareye toplam 78, 9 kilogram yağış düştü.

Aydın'da etkili olan sağanak yağışlarla birlikte dört günlük süreçte metrekareye toplam 78, 9 kilogram yağış düştü.


Meteoroloji 2. Bölge verilerine göre Aydın'da etkili olan sağanak yağışlar sonucunda 11-14 Aralık tarihleri arasında dört günlük yağış toplamı metrekarede 79.8 kilogram olarak gerçekleşti. Yine 01-14 Aralık tarihleri arasında 14 günlük süreçte ise bu miktarın metrekarede 96,5 kilogram olduğu belirtildi. Dört günlük süreçte metrekareye toplam Kuşadası Güzelçamlı'da 199,6 kilogram, Kuyucak'ta 147,6 kilogram, Kuşadası 135,3 kilogram, Söke 117,6 kilogram, Didim Akbük 111,1 kilogram yağış düştüğü tespit edildi. Aydın'da etkili olan yağışlı havanın yarından itibaren yerini parçalı bulutlu havaya bırakacağı tahmin ediliyor.

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