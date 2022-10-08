Aydın'da Mevlit Kandili dualarla idrak edildi

Muhammed'in (S.A.V) doğum günü olan Mevlit Kandili dolayısıyla camiler doldu taştı.

Aydın'da Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v)'in doğumunun sene-i devriyesi olan Mevlid Kandili coşkuyla kutlandı. Vatandaşlar il genelindeki camilere akın ederken, camilerde Mevlit Kandili programları düzenlendi. Gecenin anlam ve önemiyle ilgili vaazlar yapıldı. Yapılan vaazların akabinde kılınan yatsı namazından sonra cami hocaları tarafından mevlid-i şerif, aşrı şerifler ve ilahiler okundu. Mevlid-i şerifi dinlemek için genç-yaşlı, kadın-erkek yüzlerce vatandaş camileri doldurdu. Programlar yapılan dualar ile son buldu.