Aydın'da mevsim değişikliği garibanlara yaradı

Aydın'da kış mevsiminden bahar mevsimine girilmesi ile birlikte Kızılay'ın kıyafet kumbaraları dolup taştı. Her gün neredeyse bir kamyon kıyafet toplayan Kızılay yetkilileri duyarlı vatandaşlara teşekkür etti.

Aydın'da kış mevsiminin sona erip bahar mevsimine girilmesi ile birlikte duyarlı vatandaşlar kullanmadıkları giyilebilir durumdaki kıyafetleri ihtiyaç sahiplerine iletilmesi için Kızılay'ın kıyafet kumbaralarına bırakıyor. Aydın'daki vatandaşların bu konuda oldukça duyarlı olduğunu belirten Kızılay çalışanlarından Hamzahan Yıldırım, “Aydın'daki vatandaşlarımız bu konuda gayet duyarlı. Özellikle havaların ısınmaya başlamasından kıyafet kumbaralarından günlük yaklaşık bir kamyon kıyafet topluyoruz. Bu kıyafetleri Astim'deki merkezimize götürüyoruz. Burada Kızılay'ın gönüllü bayanları tarafından kullanılabilecek durumdaki kıyafetler cinsiyet,, yaş ve beden gruplarına göre ayrıştırılıyor. Daha sonra ihtiyaç sahiplerine Kızılay ve değişik kurumlar aracılığı ile kıyafetleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz” dedi.

Vatandaşların kıyafetleri poşetleyerek kumbaraya bırakmasını da isteyen Hamzahan Yıldırım, hijyen ve ayrıştırmada kolaylık olması bakımından bunun önemli olduğunu söyledi.