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Aydın'da mezarlıklarda ziyaretçi yoğunluğu

Kurban Bayramı arefesinde Aydın’da mezarlıklar sevdiklerinin kabirlerini ziyaret etmek isteyen vatandaşlarla doldu taştı.

Kurban Bayramı arefesinde Aydın'da mezarlıklar sevdiklerinin kabirlerini ziyaret etmek isteyen vatandaşlarla doldu taştı.


Her bayram arifesi olduğu gibi bu bayram öncesinde de vatandaşlar mezarlıklara akın etti. Sabahın erken saatlerinde başlayan kabir ziyaretlerinde vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Kabirlerin bakımlarını yapan vatandaşlar kabirdeki çiçekleri suladı. Sık sık yakınlarının mezarlarına gelip bakımlarını yaptığını belirten Nihat Önal, "Mezarlıkları ziyaret hem gelenek hem de sevaptır. Ben de sık sık dedemin kabrine gelerek bakımını yapıyorum. Başta dedemin kabri olmak üzere yakınında ne kadar kabir varsa onları da temizleyerek suluyorum. Bu bana manevi olarak bir huzur veriyor. Allah tüm hayatını kaybedenlere rahmet eylesin, mekanları cennet olsun" dedi.

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