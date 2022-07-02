Aydın'da MHP'li Başkanlar arasında iç savaş başladı

Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal'ın istifasının ardından Meclis'te yapılan seçimle yaklaşık bir yıl önce Cumhur İttifakı'nın adayı olarak 1 oy farkla Belediye Başkanı seçilen Mehmet Erikmen 350 günde herkesi kırıp döktü. Vatandaşların yanı sıra meclis üyelerine aşağılayıcı tutum ve davranışları ile gündeme gelen Erikmen'i selefi İnal kamuoyuna şikayet etti.

Belediye Başkanı seçildikten sonra Belediye Meclis Üyeleri ve mesai arkadaşları dahil çevresindekileri aşağılayıcı tavırlar sergileyen ve hakaret içeren hitaplar kullanan Karacasu Belediye Başkanı Mehmet Erikmen'in tutum ve davranışlarının ciddi rahatsızlık oluşturduğu belirtildi.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde MHP'li İlçe Belediyesi, önceki başkan Zeki İnal hakkında belediyeyi 41 bin 300 liralık kamu zararına uğrattığı iddiasıyla ihtiyati haciz kararı aldırdı. İnal, karara itiraz etti ve konu mahkemeye taşındı. Ancak İnal, kendisine yönelik baskılar devam ettiği gerekçesiyle kendisinden sonra göreve getirilen yine MHP'li olan Mehmet Erikmen'e ağır eleştiriler yönelerek kamuoyuna şikayet etti.

Karacasu Belediyesi ve Başkanı Mehmet Erikmen'in kendisine yönelik haksız ve hukuksuz uygulamalar yaptığını savunan İnal, yaptığı açıklamada “Değerli Karacasulu hemşerilerimin ve kıymetli kamuoyunun dikkatine sunmak isterim ki görevi bıraktığım günden bu yana görevi devir alan partili arkadaşım tarafından siyasi bir mobbinge maruz kalıyorum. Bugüne kadarki tüm çabam ve gayretim hemşerilerime hizmet etmek üzerine oldu. Lakin bunu bir siyasi hırs ve intikam haline getiren, istifam sonrası belediye meclisinden görevi devir alan partilim olan arkadaş, Karacasu halkının halen şahsıma gösterdiği ilgi ve teveccühten rahatsız oluyor olmalı ki zulme varan iş ve işlemlere başvuruyor” ifadelerine yer verdi.

“Karacasu Belediyesi ve Mevcut Başkanı görev yaptığım süreçle ilgili olarak kesinleşmemiş ve vadesi gelmemiş alacak iddiaları ile tüm mal varlığıma ihtiyati haciz uygulayarak şahsımı bezdirmeye çalışmaktadır” diyen İnal, “Hayatım boyunca hukuktan ve yasaların doğrultusundan bir gün bile ayrılmadım. Kursağımdan bir tek haram lokma geçirmedim. Önce Allah'tan sonra kul hakkından korkarım. Her belediye başkanı için zimmet raporları yazılır tutulur, yasalarla da bunun itiraz yolları ve usulleri bellidir. Ben göreve geldiğimde görevi devir aldığım arkadaş ve ekibi hakkında da 600 bin lira civarında gelen müfettiş kamu zararı çıkarmıştı. Ama ben; hukuktan bir an olsun ayrılmadan siyasi hırs ve intikam gütmeden prosedür ne ise onu işlettim. Bugün ise üzülerek görmekteyim ki muhalefet olanların bana yapmadığını aynı davaya inanmış partilim olan arkadaşların sırf hırs ve intikam duygularına yenilerek hukuksuz ve ahlaki olmayan işlemlere başvurması haksız ihtiyati haciz kararı aldırması ve Anayasal haklarımı yok sayarak hukuku ve siyaseti baskı altına almak sureti ile saldırmalarını esefle ve şiddetle kınıyorum” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı olduktan sonra hal ve tavırları değişen MHP'li başkanın bu tutumu ve yaşananlar hakkında MHP Aydın İl başkanlığı tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi.