Aydın'da MHP'ye geri dönüş başladı

MHP Efeler ilçe teşkilatında, ayrılan üyelerin tekrar geri dönüşlerinin söz konusu olduğunu ifade eden MHP Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın, ilk defa oy kullanacak olan gençlerin de MHP'ye güvenerek üye olduğunu belirtti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Efeler İlçe Başkanlığı'nda çalışmalar hız kazanırken, partiden ayrılan üyelerde de tekrar geri dönüşler başladı. Efeler ilçe teşkilatı olarak partide geri dönüşlerin yaşandığına dikkat çeken MHP Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın; “Geri dönüşlerin yanı sıra ilk defa oy kullanacak olan gençlerin teveccüh göstererek bizi tercih etmesi MHP'nin de ne kadar güvenilir olduğunun göstergesidir” dedi.

Gençleri birçok konuya daha objektif bakabildiklerini ve bu sebeple gençlerin kendilerine olan ilgisini mutlulukla karşıladıklarını ifade eden Baskın; “Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda üye kayıtlarımıza hız vermiş durumdayız. Daha önce yaptığımız açıklamalarda da vatanı, milleti ve bayrağı ile problemi olmayan herkese kapımız açık. Ayrıca Efeler ilçe teşkilatı olarak üye kayıtlarımız da son hızla devam etmekte. Teveccüh konusunda ise daha önce çeşitli sebeplerle teşkilatımızdan ayrılan arkadaşlarımızın geri dönüşü konusunda da bir ivme kazandık. Özellikle gençlerimiz açısından yeni üyelerimiz mevcut. Gençlerimizin de bizi tercih etmeleri MHP'nin ne kadar güvenilir olduğunun göstergesidir aslında. Çünkü yeni oy kullanacak arkadaşlar bazı konulara daha idealist ve objektif bakabiliyorlar. Yani katı tutum içerisinde değiller. Onların da teveccühleri de bizleri oldukça memnun ediyor” dedi.

Özellikle son 1 yılda yeni üyelerin sayısının oldukça yüksek olduğunu sözlerine ekleyen Baskın; “2018 yılında malum İYİ Parti'nin kuruluş aşamasında bazı kopmalar olmuştu ama bunun dışında 2021 yılı içerisinde elimize noter kanalı ile gelen istifa sayısı oldukça az. Bunların yaklaşık yüzde doksanında memuriyet gibi yani siyasi parti üyeliğine engel durumlar nedeniyle oldu. Yani zorunlu istifalar oldu. Onun dışında çok büyük, tepkili istifalar söz konusu değil. Gelişler ile gidişleri karşılaştıracak olursak, belki yüzde 1 gidiyor, yüzde 99 geliyor. Bu çok iyi bir oran. Biz ‘Tek Çatı' sisteminden kontrol edebiliyoruz üyeliklerimizi. Bu kapsamda MHP'ye bir geri dönüş başladı da diyebiliriz. Aynı zamanda ilk defa oy kullanacak kardeşlerimizin de bize karşı olan teveccühü, bu bizim için hepsinden daha kıymetli. Çünkü onlar siyasette bazı konulara katı olarak bakmıyorlar. Kısacası vatandaşlarımızın teveccühleri ile MHP Aydın'da gün geçtikçe güçleniyor” dedi.